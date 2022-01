Beyond a Steel Sky: nuovo Dev Diary

“Il problema, ovviamente, è che l’A.I. è quello che decide cosa è buono e, al contrario, cosa è male. Non esattamente la migliore delle idee

Nel titolo si deve anche usare abilmente l’hacking, sia concettualmente che come meccanica di gioco. L’hacking vi consente di esaminare la logica di tutti i dispositivi hackerati per poi sovvertire il mondo che li circonda. In questo modo accadono cose inaspettate, sia per voi ma i personaggi che vivono a Union City, perché queste sanno che l’A.I. non sbaglia mai, portando a risultati interessanti e alla risoluzione di enigmi.

Certo, questa è solo una storia di un videogioco. I giocatori potranno decidere se qualcuno dei temi abbia qualche relazione con la società moderna”, conclude Charles.

Il titoloè disponibile per PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch.