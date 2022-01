The Artful Escape: ecco la data su PS5, PS4 e Switch

Qualche giorno fa vi avevamo fatto vedere un’immagine che faceva presagire l’arrivo di The Artful Escape anche su PlayStation 4 e PlayStation 5. Ebbene, Annapurna Interactive ha annunciato che uno dei titoli indie più riusciti dello scorso anno, non solo arriverà sulle due console Sony, ma anche su Nintendo Switch. Per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer, che potete vedere qui sotto.

Il titolo con il prodigio della chitarra elettrica nel suo viaggio psichedelico e multidimensionale arriverà su PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch il 25 gennaio, mentre è già disponibile su PC, Xbox One e Xbox Series X/S.

Questa la descrizione di The Artful Escape:

Alla vigilia della sua prima esibizione, Francis Vendetti si dibatte tra l’eredità spirituale di una leggenda del folk defunta e le divagazioni cosmiche della sua immaginazione.

Per sfuggire all’eredità musicale di suo zio, un giovane chitarrista prodigio parte per uno psichedelico viaggio multidimensionale a caccia del suo io da palcoscenico e di tutto ciò che non è, in un’avventura che spazia fra teatri dell’opera rubati, armoniosi paesaggi alieni e le immense profondità dello Stupefacosmo.

Con le voci di Michael Johnston, Caroline Kinley, Lena Headey, Jason Schwartzman, Mark Strong e Carl Weathers.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

* Una storia di enormi aspettative, leggende ingombranti, alieni, musica folk, assoli di chitarra, creazioni e sogni vissuti alla stregua di ricordi.

* Esibizioni musicali. Viscerali. Che travalicano le dimensioni.

* Modella il tuo io da palcoscenico, dagli albori fantascientifici della tua storia al colore dei tuoi doposci.

* Parla, confabula e frequenta creature di ogni tipo: negozianti disincantati, paesani nostalgici, goffi esemplari di fauna aliena e giganti che sfidano le regole della realtà.

* Suona, plana e balla per tutto il multiverso. Attraversa paesaggi fatti di suoni che scaturiscono dai tuoi movimenti, come se il mondo stesso fosse uno strumento.