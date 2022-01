Sanabi: da oggi disponibile il PlayTest

Quest’oggi Lo sviluppatore WONDER POTION e il pubblisher NEOWIZ sono lieti di annunciare l’Early Access di Sanabi!

Nel titolo vestirete i panni di un leggendario veterano in pensione, quando un giorno venite chiamati per un’ultima operazione: salire su una mega-città governata da un conglomerato corrotto. Siete stati scelti per questa missione a causa del vostro caratteristico braccio prostetico con gancio a catena e la capacità di manovrare e sconfiggere rapidamente i nemici. La missione: scovare un’entità misteriosa conosciuta come “SANABI” e scoprire segreti aziendali nascosti nel profondo della città.

Il vostro gigantesco gancio a catena agisce sia come un metodo per manovrare rapidamente intorno e anche un modo per prendere rapidamente i vostri avversari. Con le vostre abilità leggendarie, sarete in grado di utilizzare il braccio protesico per saltare su scogliere e grattacieli, sfrecciare attraverso proiettili e trappole e sconfiggere nemici potenti. È ora che torniate dal pensionamento per un’ultima missione.

La mega city “MAGO” è una città high-tech governata da un conglomerato corrotto almeno, questo è quello che era 24 ore fa. Dopo un improvviso blackout, tutti i suoi cittadini sono misteriosamente scomparsi e la città è stata lasciata nel caos totale. La vostra missione è esplorare le profondità della città e scoprire cosa è successo.

Durante la vostra missione incontrerete una brillante hacker e pilota di droni, Mari. Mari può aprire porte chiuse, rivelare debolezze nemiche e scoprire informazioni criptate. Mari è bella e affidabile, ma forse solo un po’ troppo loquace. Chissà però, questa ragazza potrebbe essere la chiave per trovare la società.

Il titolo da oggi è disponibile per il PlayTest ufficiale su PC, sulla piattaforma Steam