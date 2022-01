Monster Energy Supercross 5: nuova meccanica

Quest’oggi Milestone e Feld Entertainment sono felici di mostrare una nuova meccanica di Monster Energy Supercross The Official Videogame 5.

Il Rider Shape System è disponibile solo nella modalità carriera e influisce sulle prestazioni del pilota in caso di incidenti e lesioni. L’allenamento e il completamento di compiti specifici sono la chiave per il rapido recupero e il ripristino per il raider e per essere sempre al massimo della forma.

Il Rider Shape System può essere gestito tramite un menu speciale dove potrete trovare tutte le informazioni necessarie per monitorare e curare il vostro Raider.

Questo nuovo capitolo della saga è previsto per il 17 marzo 2022 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC sulla piattaforma Steam.