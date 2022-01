League of Legends: il ritorno del PG Nationals Spring Split 2022

I migliori team italiani si stanno per affrontare sulla landa degli evocatori nella quinta edizione della competizione più importante in Italia dedicata al MOBA di Riot Games: il PG Nationals Spring Split 2022, in palio ci sono due posti per gli European Masters 2022.

La data fissata per l’inizio dei match è il 18 gennaio. A partire da oggi, per sette intense settimane, i migliori 8 team del panorama competitivo Italiano competeranno per conquistare un posto nella fase dei Play-off che inizieranno nelle settimane successive alla finale del 20 marzo.

Gli appassionati stanno aspettano, ancora per poco uno show mozzafiato, saranno presenti team ormai esperti come aNc Outplayed, che prendono parte alla competizione fin dalla prima edizione e entry provenienti dal Circuito Tormenta e dai Proving Grounds, come Esport Empire e Atleta Esport. Tra i grandi ritorni, i fan più longevi riconosceranno gli Axolotl, alla loro terza partecipazione, così come i Cyberground Gaming, che con un roster davvero competitivo, in questa edizione puntano direttamente agli European Masters. Torneranno anche i Samsung Morning Stars, che avranno una marcia in più grazie alla loro appassionata community, sempre pronta a sostenere calorosamente il team in ogni match. Tra alcune squadre al loro debutto e diversi veterani della competizione tutti puntano a strappare il titolo ai Macko, attuali campioni in carica.

Il PG Nationals Spring Split 2022 garantirà a due squadre l’opportunità arrivare al palcoscenico internazionale degli European Masters 2022. Questa opportunità rappresenta una vetrina insostituibile per i giocatori professionisti che potranno esibire le proprie abilità contro i migliori team in Europa provenienti dalle principali leghe regionali. Il team vincitore dei PG Nationals potrà accedere da subito al Group Stage dell’evento principale, mentre il vice-campione dovrà passare dai Play-In, dove si dovrà guadagnare la possibilità di procedere alla fase a gironi.

Con un format ormai stabile cambiano soltanto i giorni in cui si svolge il torneo, che passano a martedì e mercoledì, con il primo appuntamento oggi 18 gennaio alle 19:00 i team si stanno già affrontando. Per seguire tutte le partite basta collegarsi al canale di PG_Esports_LoL.