PlayStation: i giocatori chiedono a Sony l’acquisizione di Konami e Kojima Production

L’eco mediatico della bomba sganciata ieri da Microsoft, che sta per concludere l’acquisizione niente poco di meno di Activision Blizzard, rimbomba ancora in maniera esponenziale. Non appena l’acquisizione verrà completata, la casa di Redmond avrà tra le mani tantissimi franchise importanti e giocati (vedi Call of Duty, Warcraft, Overwatch, Crash Bandicoot, Hearthstone), oltre ad aggiungere alla scuderia dei suoi studi tanti team di sviluppo di un certo spessore. Ovviamente, dall’altro lato della barricata i fan di PlayStation non vogliono di certo restare a guardare.

Così come è accaduto in passato, molti utenti stanno chiedendo a gran voce a Sony Interactive Entertainment di rispondere alla mossa di Microsoft con l’acquisizione di Konami e Kojima Productions, in modo tale da poter mettere le mani su IP di spessore quali Silent Hill, Castlevania, Metal Gear Solid eFootball, oltre a portare dalla propria parte il grande maestro game designer Hideo Kojima. Detto ciò, non sarà la sola volontà dei fan a far smuovere la società nipponica, ma sicuramente dopo la mossa di Microsoft la stessa Sony potrebbe decidere di muoversi e aggiungere ai PlayStation Studios qualche nuovo team di sviluppo e le relative IP.