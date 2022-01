Banjo Kazooie: data su Nintendo Switch Online

Il mese scorso era stato annunciato il ritorno di Banjo Kazooie su Nintendo Switch Online: ora abbiamo la data ufficiale del coloratissimo gioco d’azione e platform 3D sviluppato da Rare, che vede come protagonisti due improbabili eroi: un Honey Bear di nome Banjo ed il suo amico Kazooie, un piumato amico Bregull.

Dato che Kazooie passerà gran parte del tempo all’interno dello zaino del suo compagno di viaggio, sarà possibile avere il controllo dell’amichevole orso, e questo vuol dire che si muoveranno due eroi in una sola volta in un avventurosa missione di recupero. I due avventurieri si incammineranno attraverso pericolose ed insidiose zone ed ambientazioni, ritrovandosi dalla costa infestata dagli squali di Treasure Trove Cove, fino ai freddi pericoli dei ghiacciai di Freezeezy Peak, andando sempre più in là per trovare e sconfiggere la strega malvagia Gruntilda, quindi, salvare qualcuno di speciale ai nostri nostalgici eroi.

Finalmente il titolo Nintendo ha una data di uscita, annunciata dalla stessa casa di Kyoto tramite il suo account Twitter ed account associati sulla stessa piattaforma social. Il titolo che approdò sugli scaffali nel 1998 arriverà su Nintendo Switch Online da giovedì 20 gennaio.

Potete vedere il trailer qui sotto che mostra cosa offrirà il titolo.