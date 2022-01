The Crew 2: disponibile l’episodio 2 della Stagione 4 The Contractor

Ubisoft annuncia che The Crew 2 Stagione 4 Episodio 2: The Contractor, l’ultimo aggiornamento all’open-world dedicato agli sport motorizzati, è disponibile per Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Google Stadia e PC tramite Ubisoft Store ed Epic Games Store e Amazon Luna. Per le ultime novità su The Crew e tutti i giochi Ubisoft, visita il sito ufficiale qui.

Dopo aver attraversato le città americane più iconiche per completare le missioni Marco’s Cab, Diamond Limousine e Rocket Co., Stagione 4 Episodio 2: The Contractor ti permetterà di esplorare i luoghi più selvaggi degli Stati Uniti facendo consegne per due nuovissime aziende:

Intrepid Outdoor, specializzata in equipaggiamento per il campeggio

US Wildlife Watchers, organizzazione benefica dedita alla protezione degli animali e alla loro reintroduzione nella natura.

Stagione 4 Episodio 2: The Contractor avrà un nuovissimo Motor pass che offre 50 livelli con nuove ricompense esclusive, sia gratuite che premium, compresi veicoli come la Koenigsegg Gemera Outclassed Edition (Hypercar), la Land Rover Defender V8 Works Intrepid Outdoors (Rally Raid), l’Hummer H1 Alpha US Wildlife Watchers (Rally Raid) e una nuovissima creazione dell’Ubisoft Ivory Tower team, la Creators Hunter 51 (Rally Raid). Oltre al Motor pass, Stagione 4 Episodio 2: The Contractor continua a mettere a disposizione gratuitamente nuovi veicoli ogni mese: divertitevi con la Chevrolet Silverado Intrepid Outdoors (Rally Raid) o l’Ariel Atom (Street Race).

L’esperienza del LIVE Summit prosegue in questo episodio con una nuova serie di appuntamenti settimanali. Durante i LIVE Summit avete un solo obiettivo: scalare quanto più possibile la classifica. Ogni settimana, i migliori giocatori saranno ricompensati con oggetti esclusivi e veicoli in base alla loro posizione. Inoltre, durante questo episodio saranno giocabili non meno di 3 LIVE Summit, compreso uno degli eventi più ambiziosi mai realizzati.

The Crew 2 è disponibile per Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Google Stadia e PC tramite Ubisoft Store ed Epic Games Store, Amazon Luna.