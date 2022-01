Genshin Impact: come registrarsi alla beta closed 2.6

miHoYo ha iniziato a reclutare giocatori per il Closed Beta Test 2.6 di Genshin Impact, l’aggiornamento della versione che secondo diversi leaker dovrebbe includere Kamisato Ayato. Genshin Impact 2.6 e Ayato dovrebbero essere rilasciati il ​​30 marzo 2022 su PC, PS4, PS5, iOS e Android. Per ora, l’unica cosa che miHoYo ha rivelato ufficialmente su Ayato è la sua voce. In particolare è doppiato da Akira Ishida nel doppiaggio giapponese. Di seguito trovate la procedura per poter partecipare:

La versione 2.4 di Genshin Impact è considerata la patch più grande mai rilasciata finora. L’aggiornamento include una nuova isola sotterranea chiamata Enkanomiya, il ritorno del Lantern Rite e l’aggiunta di due nuovi banner. In questo modo sia nella prima metà della patch che nella seconda i giocatori possono scegliere tra due banner. La versione 2.4 introduce anche due nuovi personaggi Yun Jin, un eroe a quattro stelle e Shenhe che invece è a cinque stelle.

Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Games Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

#Ayato is the FIRST featured banner of patch 2.6 (first banner cycle of 2.6)

I am reporting this information in advance for those inquiring about it. As always, his placement within the patch could change (as we are several weeks away)

2.6 reruns are not finalized yet

— TheSusLeaker (@TheSusLeakerShh) January 18, 2022