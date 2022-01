Hogwarts Legacy arriva nel terzo trimestre del 2022, rumor

Hogwarts Legacy è stato oggetto di molti leak negli ultimi tempi, a partire da un trailer che dovrebbe essere mostrato nel presunto State of Play del mese prossimo. Tuttavia, un rumor recente affermava che sarebbe stato posticipato nel 2023 con problemi di sviluppo che apparentemente si sarebbero verificati dietro le quinte. Molti si aspettavano che un trailer del gioco sarebbe apparso ai The Game Awards, ma visto che ciò non è accaduto, le domande su quando possiamo aspettarci di vederlo diventano sempre maggiori.

AccountNGT, che ha fatto trapelare dettagli su Star Wars Eclipse prima e dopo il suo annuncio, lo ha negato e ha detto che arriverà ancora quest’anno. In un nuovo tweet, il leaker ha affermato:

A parte la Warner Bros. che ha suggerito che sarebbe stato rilasciato dopo l’aprile 2022 e Avalanche Software è stata entusiasta di condividere più notizie quest’anno, non c’è stata alcuna conferma ufficiale di una data di rilascio. Di seguito una panoramica del titolo tramite il sito ufficiale:

Hogwarts Legacy è un coinvolgente gioco di ruolo d’azione open world ambientato nel mondo nato dai libri di Harry Potter. Parti per un viaggio alla scoperta di ambientazioni familiari e nuove dove potrai scoprire animali fantastici, personalizzare il tuo personaggio, preparare pozioni, imparare a lanciare incantesimi e sviluppare talenti per diventare il mago che sogni di essere.

Ricordiamo sempre di prendere queste informazioni con cautela fin quando non saranno pubblicate notizie ufficiali. Hogwarts Legacy sarà disponibile per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

Now that the 2023 rumor has been debunked by several official sources I can post this tweet ;

ICYMI: As I said a few weeks ago, according to my info, Hogwarts Legacy will be released on Quarter 3 of this year

The development is going well.

— AccountNGT (@AccNgt) January 18, 2022