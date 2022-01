Playism Game Show 2022: annunciata la data

Il publisher giapponese per giochi indie, Playism, ha annunciato il nuovo Playism game show 2022 online. L’evento avrà luogo il 22 gennaio alle ore 8:00 CLT nel nostro paese (22 gennaio 23:00 JST). La trasmissione streaming, visibile su youtube in lingua originale ed anche in inglese, durerà tra l’una alle due ore circa. Come inizialmente annunciato nelle precedenti news, l’evento avrebbe avuto luogo lo scorso settembre, ma il publisher ha scelto di posticiparlo all’ultimo minuto.

Playism farà una presentazione dei suoi prossimi giochi indie già previsti durante il 2022. Il publisher aveva già precedentemente rilasciato il titolo Bright Memory: Infinite lo scorso novembre, insieme alle versioni per console per Record of Lodoss War Deedlit in Wonder Labyrinth ed anche per Break Arts II. Le loro prossime uscite includeranno anche la versione Steam del titolo di Gnosia che verrà lanciata all’inizio del primo periodo del nuovo anno da poco cominciato.

Shunji Mizutani, capo di Playism, apparirà nello spettacolo insieme ai seguenti relatori Chiaki Matsuzawa, nota annunciatrice nipponica della TV giapponese, NAMAKIRIN e Towaco. Si occuperanno di intrattenere il pubblico durante l’evento, presentando i titoli e gli annunci dell’anno in corso.

Potete seguire il Playism game show 2022 tramite lo streaming in lingua originale ed in inglese, oppure sul sito ufficiale.