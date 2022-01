Horizon Forbidden West: nuovo trailer e immagine promo

Ad un mese dall’uscita di Horizon Forbidden West, Sony e Guerrilla Games hanno pubblicato un nuovo filmato, incentrato sulla storia. Come scritto nelle pagine del PlayStation Blog, Aloy non ha idea delle minacce che la attendono in questo nuovo capitolo della sua avventura: una piaga catastrofica, Regalla e i suoi ribelli, Sylens e le sue macchinazioni, più altre cose ancora da rivelare.

Ma Aloy non dovrà affrontare da sola tutti questi pericoli dell’Ovest Proibito. Al suo fianco avrà amici fidati come Varl ed Erend, a cui si aggiungeranno nuovi alleati come Zo, Alva e Kotallo. Qui sotto potete vedere il trailer.

Oltretutto, è stata mostrata una nuova immagine promozionale che ritrae il gruppo di Aloy contro Regalla, i suoi ribelli e alcune delle Macchine più pericolose di questa frontiera. Sono presenti anche Sylens, Hekarro (il Capo della tribù dei Tenakth) e Tilda, un nuovo e misterioso personaggio che vanta un legame speciale con il mondo antico. Potetee vederla qui sotto. Horizon Forbidden West arriverà il 18 febbraio su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Con l’avvicinarsi dell’uscita, Guerrilla Games ha mostrato novità e spiegato caratteristiche del nuovo episodio, dalle nuove minacce per Aloy, al trailer ai The Game Awards 2021; sono state poi svelate abilità e punti deboli delle macchine e gli sviluppatori hanno spiegato come si crea un mondo autentico, ricco di avventure, culture e opportunità. Mostrate anche le tribù che saranno presenti