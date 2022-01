Among Us: svelata la roadmap del 2022

Lo sviluppatore Innersloth, responsabile della creazione del gioco multiplayer di successo Among Us, ha recentemente condiviso un sacco di informazioni su ciò che hanno pianificato per il gioco nel 2022. L’aggiornamento arriva tramite un blog di sviluppatori sulla pagina Steam del gioco, condividendo informazioni riguardanti ciò che i giocatori possono aspettarsi da esso quest’anno. Il team di sviluppatori ha chiarito subito che la loro priorità, a partire da ora, è quella di aggiungere la tanto richiesta funzione della lista degli amici e i miglioramenti della qualità della vita che il team ha pianificato per il gioco.

Il blog degli sviluppatori ha poi descritto ulteriori piani, dicendo che i miglioramenti della qualità della vita, in particolare, riguarderanno i miglioramenti dell’UX, poiché Innersloth si sta lentamente adattando all’improvvisa popolarità del gioco e vuole assicurarsi che gli aspetti del flusso del gioco non siano confusi da capire.

Oltre a quanto scritto sopra, Innersloth ha anche condiviso alcuni dettagli più piccoli per quanto riguarda Among Us, come il gioco con una serie di statuette Nendoroid (che sono disponibili per il pre-ordine), skin gratuite, un manga one-shot, la cui uscita è prevista per aprile di quest’anno, e nuovo merch disponibile all’acquisto.

Innersloth ha anche rivelato che Among Us è stato il gioco più scaricato su PlayStation 4 e PlayStation 5 nel mese di dicembre, conquistando il primo posto su entrambe le console, e che presto riveleranno di più su Among Us VR.