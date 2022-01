Hentai in Senato: indagherà la Polizia Postale

Durante il convegno presso Palazzo Giustiniani al Senato, organizzato dalla senatrice del Movimento 5 Stelle Maria Laura Mantovani del 17 gennaio, era comparso improvvisamene sul monitor un filmato hentai 3D che vedeva protagonista uno dei volti più noti dei JRPG, Tifa Lockhart di Final Fantasy VII. Alcuni degli ospiti del convegno, tra cui il senatore Mario Turco e il premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi, erano in collegamento digitale via Zoom. Le impostazioni del meeting erano rimaste pubbliche e quindi, chiunque conosceva l’indirizzo, poteva entrarci “clandestinamente”. In questo caso, quel qualcuno oltre ad essere entrato ha anche condiviso il materiale pornografico.

Dopo l’ovvio momento di imbarazzo iniziale, seguito da dichiarazioni di sdegno verso l’accaduto, il convegno è andato avanti, terminando in modo regolare, con sia relatori che pubblico che hanno continuato come se non fosse accaduto nulla.

La senatrice Mantovani ha affermato di aver fatto denuncia alla Polizia Postale, che dunque indagherà sui fatti, per scoprire il responsabile.

Qui sotto potete vedere il filmato tratto dal notiziario di Antenna Sud – Canale 85 (dove lavora anche il nostro Michele Iurlaro).