Splitgate: annunciata la data della beta season 1

1047 Games ha annunciato che la Beta Season 1 di Splitgate sarà lanciata il 27 gennaio, con una serie di nuove funzionalità, modalità e miglioramenti, inclusa la nuova possibilità di creare mappe personalizzate. In arrivo nella stagione beta 1 anche una mappa Foregone Destruction completamente reinventata. Anche nuovi design di oggetti e armi saranno introdotti nel lancio della Stagione 1, insieme a un nuovo Battle Pass da 100 livelli, nuovi personaggi, stendardi, spray e due modalità di gioco nuove: Evolution e One Flag Capture-the-Flag. La nuova stagione verrà lanciata su PC, console Xbox e console PlayStation e sarà, come sempre, gratuita (www.splitgate.com/playnow).

Splitgate combina elementi sparatutto fantascientifici multiplayer con portali controllati dal giocatore. Ha avuto 17 milioni di download (10 nei primi 30 giorni) al suo lancio in open beta su Xbox e PlayStation dopo la sua disponibilità iniziale su PC. Qui sotto potete vedere il trailer d’annuncio della beta season 1.

L’introduzione in Splitgate Beta Season 1 di una modalità di creazione personalizzata consente ai giocatori di creare e giocare le proprie mappe e include anche la possibilità di co-creare e condividere mappe con gli amici. Il creatore della mappa offre ai giocatori la possibilità di creare e posizionare oggetti, armi, spawn, blocchi da costruzione, muri di portali e consente anche la rotazione e lo scatto magnetico tra gli scenari per facilitare il posizionamento degli oggetti. Dotato di controlli completamente personalizzabili e supporto per mouse e tastiera, la modalità creativa è accessibile a tutti i giocatori.

“La nostra modalità creativa continuerà ad evolversi insieme al resto del gioco”, ha affermato Ian Proulx, CEO di 1047 Games. “Stiamo considerando la modalità creativa come uno strumento evolutivo guidato dalla community: è una solida funzionalità per i fan con cui divertirsi dal giorno uno della nostra nuova stagione e siamo davvero interessati a ricevere feedback dalla community sui tipi di funzionalità e strumenti che desiderano.”

La Beta Season 1 introduce anche una rivisitazione completa della mappa Foregone Destruction, che vede una fedeltà e un design generale che è indicativo di ciò che i fan possono aspettarsi nei futuri aggiornamenti di altre mappe del gioco, oltre a ciò che potranno vedere quando le nuove mappe saranno online. Ad accompagnare questo cambiamento c’è una nuova modalità di gioco Evolution, basata su turni, in cui, ad ogni round, la squadra che ha perso il round precedente ottiene un migliore equipaggiamento di armi.

Con la Beta Season 1 è stata introdotta anche la modalità One Flag Capture-the-Flag, che è una versione a base rotonda di Capture-the-Flag in cui una squadra difende la bandiera e una squadra cerca di catturarla. Le squadre si alternano in attacco e in difesa e la squadra con il maggior numero di round vinti vince

la partita. Evolution e One Flag Capture-the-Flag portano il totale delle modalità di gioco offerte da Splitgate a 21. A completamento delle nuove modalità di gioco, Splitgate Beta Season 1 ha anche svelato una nuova mappa di simulazione, Hotel, che viene utilizzata in modalità 3v3 come Takedown, Resa dei conti e la nuova modalità Evolution.

I fan possono quindi prepararsi ad un nuovissimo Battle Pass di livello 100 che include alcuni contenuti gratuiti ed altri contenuti a pagamento per consentirgli di ottimizzare i loro stili di gioco. Con il pass si riceveranno anche nuove skin per armi gratuite come l’Epic Starlight Shotgun che eliminerà efficacemente i tuoi nemici a distanza ravvicinata e il fantastico Rare Glitch Launcher, che è tanto letale quanto colorato.