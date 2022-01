The Last Worker: rilasciato un nuovo trailer

Quest’oggi il pubblisher Wired Productions e gli sviluppatori Wolf & Wood & Oiffy hanno rilasciato un nuovo trailer per il loro progetto The Last Worker!

Il video intitolato Jüngle Fulfillment Centre Tour fornisce un primo sguardo al tono e al gameplay del titolo, il quale ci descrive il ruolo dell’umanità in un mondo sempre più automatizzato.

Per chi non lo conoscesse il titolo è un’avventura narrativa in prima persona incentrata sulle difficoltà che incontriamo in un mondo sempre più automatizzato. Combinando disegni realizzati a mano con delle meccaniche di gioco uniche e coinvolgenti in un’ambientazione epica, vi regalerà una storia emozionante e al tempo stesso provocatoria e divertente, affollata di personaggi ricchi interpretati da un cast stellare.

Il titolo non ha ancora una data di rilascio, ma è previsto per il 2022 su PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch e PC sulla piattaforma Steam