Teamfight Tactics: un Dev Drop ci parla del futuro

Un developer drop è uscito quest’oggi riguardante Teamfight Tactics, e ci parla di preciso su quello che possiamo aspettarci quest’anno riguardo al favoloso e colorato spin-off di League of Legends uscito per la prima volta il 26 giugno del 2019. Andiamo in ordine:

Prima di tutto, l’evento del festival della luna arriverà anche su Teamfight Tactics con un nuovo nome: “Doni della Lanterna Dorata”, e con esso avremo Mini Leggende esclusive , e sarà un modo carino per tutti i giocatori di scambiarsi doni a vicenda. I giocatori potranno interagire con i Tacticians, piccole Mini Leggende che vi chiederanno di completare missioni ed eventi per sbloccare ricompense da urlo.

In seguito, abbiamo una preview del set di meta stagione: Neon Nights, e come dice il nome stesso, ci sposteremo in un'ambientazione più cupa, tetra e molto più tecnologica del normale, in cui vedremo l'introduzione dei Debonair e gli Hextech ma vedremo la scomparsa degli Imperialisti e Accademia. Vedremo il ritorno di personaggi storici come Brand, Sivir, Lucian, Draven e molti altri. L'unità esclusiva del set, inoltre, sarà Silco, del quale però non abbiamo ancora notizie sul suo funzionamento. Visto che il personaggio era iconico di Arcane Riot Games

Infine, ci parlano del settimo set. Abbiamo visto elementi, spazio, abbiamo lottato per il nostro destino, abbiamo sconfitto la nebbia oscura e il bene ha trionfato sul male, e ora siamo impegnati su gadget e tecnologia, ma il prossimo set ci vedrà faccia a faccia con i draghi, creature straordinarie i cui poteri interagiranno con le nostre unità in modi mai visti prima. Per l'occasione, è stata rivelata solo un'unità, ed è Illaoi nella skin Invocatrice Cosmica, la quale performa la sua abilità peculiare, e dire che è fuori di testa sarebbe poco.