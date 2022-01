Sony rimane distrutta dall’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft

Ci sono tante cose di cui parlare riguardo l’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, e Sony è sicuramente una tra le prime aziende multimiliardarie ad avere paura. Stando ad un report di oggi, l’azienda giapponese ha registrato un crollo del 13% in borsa in nemmeno ventiquattr’ore, con il valore delle azioni passato da 14.230 yen (€110 circa) a 12.410 yen (€95,50 circa), ed è considerato il peggior deficit dal 2008. Il tutto si traduce in una perdita complessiva di circa 20 miliardi di dollari, una cifra che sicuramente non può essere ignorata, specialmente in una guerra di console tra Sony e Microsoft. Anche se molti utenti favoriscono l’azienda nipponica, c’è da dire che questa volta la rivale statunitense ha giocato le proprie carte in modo a dir poco magistrale. Questa acquisizione comporterà più conseguenze di quante ne possiate immaginare, per esempio:

Ora Microsoft dispone di più franchise con una brand awareness più ampia, rispetto a Sony , se consideriamo titoli come Candy Crush , Call of Duty e World of Warcraft , mentre PlayStation ha a sua disposizione centinaia di piccole software house indipendenti la cui popolarità non è ancora stata definita nel mercato.

, se consideriamo titoli come , , mentre PlayStation ha a sua disposizione centinaia di piccole software house indipendenti la cui popolarità non è ancora stata definita nel mercato. Se questi titoli dovessero spostarsi sulla popolare piattaforma di Xbox Game Pass, state certi che vedremmo un picco di utenza mai visto prima , capace di rivaleggiare i titani di Epic Games Store Valve

, capace di rivaleggiare i titani di A causa delle polemiche iniziate questo luglio è lecito pensare che il valore netto dell’azienda sia calato drasticamente, specialmente quando sempre più impiegati hanno lasciato la compagnia in cerca di un’altra strada. Proprio per questo, Microsoft avrebbe raccolto le “ceneri” di un’azienda sull’orlo della disfatta, e disponendo di una cassa ancora non utilizzata che supera senza problemi i 100 miliardi di dollari, chissà come potrebbero sfruttare questi assets.

La guerra tra console potrebbe vedere un vincitore a tutti gli effetti, ma il vero quesito è il seguente: riuscirà Sony a stare al passo?