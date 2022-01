The Batman: uscito un nuovo trailer del film

Oggi è uscito un nuovo trailer dedicato a The Batman, seguendo quello rilasciato il 27 dicembre, e il film diretto da Matt Reeves uscirà ben presto in tutti i cinema del mondo. Pubblicato su youtube, nella pagina di Warner Bros Italia, il trailer ci mostra più da vicino Batman, ora interpretato da Robert Pattinson, alle prese con uno dei più grandi cattivi di Gotham, ovvero l’Enigmista. Visto che la città è diventata estremamente corrotta, Batman è diventato l’unico strumento di vendetta dei concittadini da due anni, ma adesso deve farsi strada nella grande nobiltà della metropoli, e farlo non sarà altrettanto semplice, specialmente quando sappiamo che l’Enigmista è a conoscenza della sua identità segreta. Di seguito, vi lasciamo la sinossi ufficiale del film:

“Quando un killer prende di mira l’élite di Gotham con una serie di malvagi stratagemmi, una scia di indizi criptici spinge il più grande detective del mondo a indagare nei bassifondi, incontrando personaggi come Selina Kyle / alias Catwoman (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot / alias il Pinguino (Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) e Edward Nashton / alias l’Enigmista (Paul Dano). Mentre le prove iniziano a condurlo più vicino alla soluzione e la portata dei piani del malfattore diventa chiara, Batman deve stringere nuove alleanze, smascherare il colpevole e rendere giustizia all’abuso di potere e alla corruzione che da tempo affliggono Gotham City.”

Vi ricordiamo che The Batman uscirà il 3 marzo di quest’anno, quindi cercate di non perdervelo per nessun motivo, se consideriamo che il film avrà una durata complessiva di ben 180 minuti, per nulla poco.