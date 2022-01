Battlefield 2042: nuovo aggiornamento previsto per domani

Battlefield 2042 non è per niente messo bene, ma questo forse lo sapete già. La maggior parte dei suoi utenti si è spostata in altri titoli FPS, e alcuni hanno ricercato Battefield 1, cosa che sembra impossibile ma è più vera che mai. Di conseguenza, non deve per nulla sorprendere che Electronic Arts abbia deciso di prendere la palla al balzo e hanno promesso una lunga serie di aggiornamenti mirati a risolvere i problemi più grandi del gioco, e domani ne è già previsto uno che migliorerà le prestazioni generali. Sfortunatamente, questo aggiornamento non aggiungerà la funzionalità a cui allude nel titolo. Tuttavia, oltre ad annunciare l’aggiornamento, la coppia di cui sopra ha mostrato in anteprima questa nuova funzionalità. Più nello specifico, EA e DICE hanno fornito un’anteprima del nuovo Scoreboard in arrivo nel gioco. Non si sa bene quando arriverà, ma entrambe le compagnie promettono un rilascio all’incirca verso il mese di febbraio.

Il caso di Battlefield 2042 è davvero particolare: per molti, il gioco avrebbe dovuto assolutamente essere respinto da EA e DICE fino al 2022, e molte recensioni del titolo sembrano concordare con questa decisione. Anche al di là di questo, però, alcune delle modifiche chiave al design apportate da DICE in Battlefield 2042 non sembrano andare per il meglio. Piuttosto che migliorare l’esperienza di base di Battlefield che i fan hanno adorato con Battlefield 3, 4 o Bad Company 2, 2042 è un guscio gonfio di se stesso che sta cercando di riconquistare una parvenza della sua gloria precedente. Insomma, le cose non vanno per niente bene, e non abbiamo idea neanche noi di come potrebbero riscattare l’onore e la parola dei loro fan di una volta. Quel che sappiamo, però, è che l’acquisizione di Activision Blizzard per mano di Microsoft scuoterà anche le loro fondamenta, considerando che Call of Duty adesso farà parte dell’azienda di Xbox a tutti gli effetti.