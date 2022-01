Lastone Behind the Choice: in arrivo su Steam!

Ci sono novità da parte dallo sviluppatore Dragon Emperors, la casa specializzata in Indie è lieta di annunciare il loro nuovo progetto Lastone Behind the Choice! Il titolo in arrivo su Steam si mostra nei suoi misteri.

Il titolo è un gioco di puzzle point & click visual novel in cui combatterete contro altri personaggi in un gioco. Un gruppo di persone si riunisce in un luogo sconosciuto, senza sapere perché sono qui e dove sono realmente. L’unica cosa che sanno di questo posto è che per lasciare questo posto, si deve vincere una partita contro il sovrano del regno.

Scoprite e progredite nelle storie di personaggi giocabili da diversi background vincendo e decidi il loro destino dopo aver conosciuto le loro storie

Giocate la modalità campagna per scoprire le storie passate dei personaggi, aiutali a sfidare Lucifero per decidere il loro destino. Potete giocare anche con più calma nel gioco libero e testare le vostre abilità in diverse difficoltà.

Questo gioco è stato con noi per nove anni, Vorremmo che più persone lo conoscessero, così stiamo dando a Lastone una storia e lo stiamo legando ad una visual novel in modoIn modo da portare una nuova esperienza ai nuovi giocatori

Il titolo sarà disponibile da Venerdi 21 Gennaio su pc sulla piattaforma Steam