The Hundred Year Kingdom: svelata la data di rilascio

Quest’oggi ci sono novità da parte di Chorus Worldwide‘ e il publisher Waku Waku Games sul loro nuovo progetto The Hundred Year Kingdom !

Il titolo vi permette di costruire e curare una civiltà in un mondo che hai creato tu stesso. Create e rimodellate il vostro mondo con regni ricoperti di montagne, vasti mari, spesse savane, o qualsiasi cosa vi passi per la mente!

Nel titolo sarete solo Voi, il Creatore, e una giovane dea mitica che si fa chiamare oracolo esistono qui. Condividete momenti di risate, lacrime e gioia mentre combinate le vostre abilità e poteri per guidare l’emergere di una nuova civiltà. Osservate cosa succede al vostro mondo dopo un secolo di crescita e non solo.

Sviluppate una civiltà da zero in oltre 100 anni in questa semplice simulazione a turni.

Costruite edifici e coltivate terreni per creare e nutrire una civiltà con l’aiuto di una giovane dea mitica che si definisce un oracolo.

Il vostro mondo sarà libero di complicare elementi come la diplomazia, la guerra e le calamità. State tranquilli, i barbari non invaderanno e Gandhi non lancerà un attacco nucleare sul vostro bellissimo mondo!

Il modo in cui vi preoccupate della vostra civiltà dipende da voi.

Il titolo è in uscita il 3 Febbraio su Nintendo Switch e PC sullo store Steam