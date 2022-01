Have a Nice Death: annunciato un Early Access

Quest’oggi ci sono novità da parte di Perfect World Entertainment a lo sviluppatore Magic Design Studios , il loro titolo Have a Nice Death sta per essere rilasciato in Early Access! Il titolo mostrato durante i The Game Award è un titolo molto atteso.



Il titolo è un roguelite d’azione 2D in cui vestirete i panni di una morte sovraccarica di lavoro, i cui dipendenti sono in esecuzione dilagante, completamente gettando via l’equilibrio delle anime e dei suoi piani di vacanza. Per ristabilire l’ordine, dovrete afferrare la vostra falce fidata e mostrare ai vostri impiegati chi è il capo. Scoprite ed esplorte i dipartimenti della Death Inc., dove incontrerete un cast variegato di personaggi memorabili, come il tuo affabile assistente dalla testa di zucca, Pump Quinn, che sono sempre disposti a condividere gli ultimi pettegolezzi dell’ufficio. Dal momento che la Morte non può morire, usate quello che avete imparato e guadagnato per superare i numerosi tirapiedi e boss di ogni dipartimento della Death Incorporated. Una valutazione delle prestazioni dopo ogni esecuzione garantisce che sbloccherete oggetti interessanti e aggiornamenti che vi aiuteranno a progredire nel vostro viaggio.

Prendere più potere per voi stessi è una mossa controversa nella cultura aziendale della Death Incorporated. Per esempio, l’adozione di un aggiornamento di maledizione per voi stessi potrebbe spingere l’ispettore del lavoro a garantire più potere i tuoi subordinati o peggio, aumentare il costo di Koffee e altri elementi che sono vitali per il vostro lavoro di uscita

Il titolo sarà disponibile l‘8 Marzo su PC nello store Steam