Shenmue: pubblicato il trailer ufficiale della serie anime

Crunchyroll ha pubblicato il trailer anime ufficiale di Shenmue, l’amato franchise di videogiochi di azione e avventura di Sega e Ys Net. La serie è prodotta da Crunchyroll e Adult Swim. Lo spettacolo è diretto da Chikara Sakurai ( One Punch Man stagione 2) con il ruolo principale di Ryo Hazuki doppiato da Masaya Matsukaze nella versione in lingua giapponese (Matsukaze dà la voce a Hazuki nella serie di videogiochi). Shenmue the Animation sarà presentato in anteprima il 5 febbraio sulla piattaforma di streaming Crunchyroll e Adult Swim su Toonami in Nord America.

Il nuovo adattamento di 13 episodi racconterà la storia di Ryo Hazuki, un liceale alla ricerca dell’uomo che ha ucciso suo padre. Il trailer ufficiale presenta la serie ambientata a Yokosuka nel 1986 dove il protagonista dovrà indagare su un passato misterioso pieno di segreti e potrà difendersi solo con le proprie abilità e conoscenze nelle arti marziali. Il cult Shenmue è arrivato per la prima volta su Dreamcast nel 1999 con l’animazione sembra essere basata sulla storia originale dei giochi.

La produzione di animazione è guidata da Telecom Animation Film ( Tower of God ) con un’ulteriore gestione della produzione fornita da Sola Entertainment ( The God of High School ). Austin Tindle ( Tokyo Ghoul ) doppia Hazuki nel doppiaggio inglese. Lan Di, un membro di alto rango di un’organizzazione clandestina, sarà doppiato da Takahiro Sakurai in giapponese e Scott Gibbs in inglese. Nella versione inglese, la semplice ragazza di città Shenhua sarà doppiata da Natalie Rial e l’amica intima di Hazuki, Nozomi Harasaki, sarà doppiata da Cat Thomas.

Shenmue the Animation sarà presentato in anteprima il 5 febbraio sulla piattaforma di streaming Crunchyroll e Adult Swim su Toonami in Nord America.