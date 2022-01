Expeditions Rome: pubblicato un nuovo gameplay trailer

Per il gioco di ruolo strategico Expeditions: Rome lo sviluppatore Logic Arts e l’editore THQ Nordic hanno pubblicato un nuovo gameplay. Il nuovo trailer si concentra specificamente sugli aspetti del gameplay durante una battaglia d’assedio in Grecia, mostrando come i giocatori possono affrontare missioni diverse in tre fasi diverse.

Nella prima fase, vediamo uno dei compagni confermati nel gioco, Caeso, che elimina i nemici insieme ad altri membri del team nel gruppo, usando strategie rapide. La seconda fase si concentra sull’avvicinarsi a una posizione di artiglieria e sulla distruzione dell’artiglieria usando la furtività, che non ha successo e si trasforma in un piccolo assalto. La terza fase mostrata si concentra sul salvataggio dei membri della squadra catturati dalla prigione durante la notte, sfruttando la furtività. Tutte e tre le fasi mostrano i possibili modi in cui il gameplay pianificato può cambiare durante una partita reale. Di seguito una panoramica del titolo tramite Steam:

Impersonate un giovane Legato, fuggito da Roma dopo l’assassinio del padre per mano di un avversario politico ignoto e costretto a unirsi a una campagna militare per sedare una rivolta greca. Passo dopo passo aumentate le abilità militare, migliorando in combattimento e diventando il Legato che tutti impareranno a rispettare e temere. In Expeditions: Rome imporrete la volontà di Roma tramite le vostre azioni sullo scacchiere mondiale, dalle luminose coste blu della Grecia alle fitte foreste della Gallia. Sarete voi a decidere che immagine dare di voi e di Roma. Colpirete con pugno di ferro o sarete un eloquente oratore? Abbraccerete le tradizioni politiche della Repubblica o vi aprirete un sentiero nell’intricato scenario politico del senato romano? Ogni scelta influirà sul fato della vostra legione, tuoi compagni più stretti e su Roma stessa.

Expeditions: Rome verrà lanciato il 20 gennaio per PC tramite Steam, GOG ed Epic Games Store.