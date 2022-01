Witchfire arriva in Early Access su PC nel quarto trimestre 2022

Witchfire è da tempo in sviluppo ma era già stato annunciato ai The Game Awards 2017, ora finalmente ha una finestra di lancio. Arriverà nel quarto trimestre del 2022 per PC con accesso anticipato, ma la data di rilascio finale e le piattaforme devono ancora essere decise.

In un nuovo post di aggiornamento, lo sviluppatore ha anche confermato che Witchfire sarà un rogue lite. Lo sviluppatore The Astronauts ha affermato sul titolo:

Quando muori, ti puniamo per questo, ma ti lasciamo anche tenere alcune cose in modo da poter sbloccare e aggiornare merda cool che potrebbero aiutarti in futuro. Ma, almeno per ora, con quest’ultimo stiamo benissimo. Rogue lite lo è.



Lo sviluppatore considera Witchfire più simile a uno sparatutto di ruolo fantasy oscuro invece che a un rogue lite. Anche l’accesso anticipato ha senso a questo proposito e The Astronauts sta esaminando altri titoli importanti come Hades, Dead Cells e Risk of Rain 2 per il processo. Quanto al motivo per cui non è stato previsto un mese di uscita più concreto, sono stati citati i ritardi di numerosi titoli. Nonostante non sia una versione completa, lo sviluppatore la considera ancora una grande sfida. Di seguito la dichiarazione:

Non pensiamo che abbia senso nominare un giorno a meno che tu non sia sicuro al 100% che sia realizzabile. E attualmente, il team di sviluppo non è sicuro. Detto questo, non manterrà la data di uscita segreta per sempre, quindi aspettati maggiori dettagli nei prossimi mesi. I giocatori non tollerano più i bug e si aspettano molte, molte ore gioiose di gioco. Dobbiamo assicurarci di fornire risultati su entrambi i fronti.

