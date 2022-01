The King of Fighters XV: trailer reveal nuovo personaggio

SNK, dopo il trailer della seconda open beta e dopo aver annunciato Maxima, l’Arma umana d’acciaio, ha rilasciato un nuovo trailer reveal di The King of Fighters XV per annunciare il prossimo personaggio che si unirà al roster dei combattenti giocabili. Il 39° eroe farà parte del Team Ash insieme ad Ash Crimson e con un personaggio misterioso.

Come annunciato dal trailer, Will of Light farà entrare in campo Elisabeth Blanctorche, un membro della nobiltà che sa essere arrogante, tuttavia ha dei trascorsi con Ash Crimson e pare che sia in buoni rapporti con lui.

Come Will of Light, Elisabeth è capace di usare i suoi poteri per piegare la luce alla sua volontà, ovvero, l’Ictocinesi. Questa capacità permette alla combattente di generare luce, sparare proiettili in grado di danneggiare i suoi avversari, e può anche lanciare un raggio di luce come se scoccasse una freccia. Un appunto che è interessante notare, è come Elisabeth sia in grado di percepire e rintracciare Ash usando le sue capacità.

Con Elisabeth ed Ash, c’è un personaggio reso misterioso grazie al suo cappuccio calato sul capo, facendo sì che fosse impossibile osservarne il viso, ciò nonostante potrebbe essere un nuovo boss da affrontare.

Bisognerà aspettare maggiori informazioni nelle prossime settimane per scoprire di più sulla figura incappucciata. The King of Fighters XV uscirà il 17 febbraio per Xbox Series X/S, PS5, PS4 e PC. In futuro ci saranno altri personaggi in arrivo dopo il lancio come DLC.

Eccovi il trailer reveal di Elisabeth Blanctorche.