Destiny 2 La Regina dei Sussurri: cambiamenti armaiolo e novità

Destiny 2 La Regina dei Sussurri ha avuto modo di presentarsi con un trailer gameplay al TGA, ed ora ci sono nuove notizie su alcuni cambiamenti in arrivo.

Le modifiche già esposte prima, riguardano il sistema Armaiolo e ci sono novità sulla data di lancio del raid in arrivo oggi. I bottini rari subiranno cambiamenti ed il senior manager di Bungie, Dylan Gafner, consiglia di spendere i materiali che si sono ottenuti e rimanenti, proprio per l’Armaiolo.

Il prossimo lancio dell’espansione di Destiny 2 La Regina dei Sussurri, ha fatto sì che Bungie rilasciasse tutti i nuovi dettagli per preparare i fan del titolo allo stesso modo e possibilità. La casa che ha sviluppato lo sparatutto fantascientifico, con l’annuncio di oggi, offrirà una grande quantità di nuovi dettagli tra cui:

-Modifiche ai bottini rari

-Livelli di potenza

-Data di lancio per il prossimo raid

Il tutto come ha affermato il senior manager su Twitter.

Gafner ha anche affermato che ci sarebbero stati degli aggiornamenti dell’Armaiolo, ed ha consigliato di investire gli inerenti materiali affinché non vengano sprecati, quindi, vuol dire che verranno eliminati nel tempo, esattamente come sono stati cancellati i Vanguard ed i Crucible Tokens.

Sarà inoltre possibile il ritorno di Armsday da Destiny 1, fornendo armi curate che gli utenti possono sbloccare da Banshee-44.

Destiny 2 La Regina dei Sussurri sarà disponibile dal 22 febbraio per Xbox SeriesX/S, Xbox One, PS4, PS5, PC e Google Stadia. L’ultimo trailer ha dato la possibilità di dare uno sguardo più da vicino al mondo del trono di Savathun ed ai pericolosi Guardiani dell’Alveare che dimorano al suo interno.

Setting expectations: The TWABs keep on rolling.

– Changes to blue drops in the pipe

– Power floors & Raid launch date

– Gunsmith updates (Spend your gunsmith mats…)

See you Thursday.

— dmg04 (@A_dmg04) January 18, 2022