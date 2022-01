eFootball 2022: ecco la versione 1.0.0 e inizio campagna partite pre-stagione

Tramite un post di Twitter sull’account ufficiale di eFootball 2022 è stato annunciato il rilascio dell’aggiornamento 1.0.0 e l’inizio della campagna di partite pre- stagionali. In queste partite i giocatori, che hanno aggiornato il titolo alla nuova patch, possono ottenere delle ricompense. Di seguito il comunicato:

Grazie per aver giocato a eFootball 2022. Ci scusiamo per la lunga attesa per il rilascio dell’aggiornamento eFootball 2022 (versione 1.0.0). Nel frattempo, inizierà oggi la campagna di partite pre-stagionali, in cui i giocatori possono guadagnare ricompense da consegnare dopo il rilascio della v1.0.0. I premi aumenteranno in base al numero di partite giocate e ai goal segnati nei corrispondenti eventi della campagna. Per ulteriori informazioni, controlla nel gioco. L’intero team sta lavorando duramente per il rilascio della v1.0.0 e non vediamo l’ora del vostro continuo supporto.

Di seguito una panoramica del gioco tramite Steam:

Il calcio si evolve : PES, la mitica serie di giochi sul calcio, cambia volto con un nuovo nome eFootball . Il re branding segna una nuova era calcistica virtuale, con grafica e gameplay migliorati. Preparatevi a vivere un’esperienza di gioco completamente nuova, che solo eFootball 2022 può offrirvi.

l'obiettivo è sempre stato quello di ricreare il testa a testa definitivo. Per raggiungere questo ambizioso è stato implementato un nuovo motore, rivoluzionando il gioco da cima a fondo. Questo nuovo motore permette di mostrare le animazioni dei giocatori in modo inedito, concentra sugli scontri uno contro uno, con controlli aggiornati per attacco e difesa.

tutti i fan del calcio potranno scontrarsi con chiunque, indipendentemente dal fatto che giochino su console, PC o dispositivo mobile. Dei tornei di eSport ufficiali saranno organizzati in collaborazione con i campionati e i club di tutto il mondo.

eFootball è disponibile per PlayStation 4, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One, dispositivi mobile e PC tramite Steam.

