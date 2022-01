Pokemon Unite: Travenant è finalmente disponibile

Come vi abbiamo detto in precedenza Travenant si sta unendo al roster di combattenti di Pokemon Unite. The Pokémon Company ha finalmente reso disponibile il nuovo personaggio che a giudicare dalle sue mosse e abilità farà parte del gruppo dei Difensori.

Il gioco è al momento in manutenzione a causa del nuovo aggiornamento 1.4.1.2. La patch oltre ad aggiungere Travenant modifica le statistiche di alcuni Pokemon come Tsareena, Talonflame e Lucario. Di seguito una panoramica del nuovo aggiornamento tramite il sito ufficiale:

Una forma di energia molto potente circonda Aeos Island e rende i Pokemon più forti, donandogli capacità ancora più straordinarie. Gli Allenatori di tutto il mondo vengono su quest’isola per sfruttare questa energia e sfidarsi in avvincenti lotte. Prima di scendere in campo, ogni giocatore sceglie un Pokemon. Nel corso di ciascuna lotta, i Pokemon salgono di livello e potrebbero persino evolversi temporaneamente!



Pokemon UNITE è un gioco strategico di lotta a squadre che The Pokemon Company e TiMi, uno studio di Tencent Games, stanno sviluppando insieme. Pokemon UNITE sarà un gioco multipiattaforma free-to-play per Nintendo Switch e dispositivi mobile. In questo gioco, i partecipanti si sfideranno in lotte a squadre 5 vs 5. Durante le lotte, i giocatori collaboreranno con i compagni di squadra per catturare Pokemon selvatici, far salire di livello e far evolvere il proprio Pokemon e sconfiggere i Pokemon nemici, cercando allo stesso tempo di segnare più punti della squadra avversaria entro il tempo designato. Pokemon UNITE introduce un nuovo tipo di lotta Pokemon che richiede l’elaborazione di strategie e tanto lavoro di squadra. È semplice e allo stesso tempo ricco di complessità tutte da scoprire.

Pokemon Unite è disponibile su Nintendo Switch e su dispositivi mobile. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.