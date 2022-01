Pokémon GO: annunciate grandi ricompense per il Tour di Johto

Anche se il nuovo evento di Pokémon GO legato al Tour di Johto arriverà prossimo mese, la Niantic ci da delle informazioni importanti su quello che ci potremo aspettare, e nello specifico hanno parlato di due grandi ricompense per chi seguirà l’evento. Ebbene, queste sorprese sono due pokémon davvero particolari:

Il primo è lo storico Gyarados rosso, nonché cromatico . Per chi non sapesse la sua storia, nell’avventura di Pokémon Oro e Argento, un Magikarp del Lago d’Ira è stato modificato da delle onde psichiche che gli hanno alterato la colorazione della pelle, rendendolo cromatico e davvero furibondo. Potrete affrontare il Gyarados e catturarlo durante l’evento come pokémon speciale.

. Per chi non sapesse la sua storia, nell’avventura di Pokémon Oro e Argento, un Magikarp del Lago d’Ira è stato modificato da delle onde psichiche che gli hanno alterato la colorazione della pelle, rendendolo cromatico e davvero furibondo. Potrete affrontare il Gyarados e catturarlo durante l’evento come pokémon speciale. Il secondo è forse il più importante. Il pokémon misterioso Celebi fa il suo spettacolare ritorno, e ogni volta che ne catturerete uno avrà sicuramente la sua mossa peculiare: Fogliamagica.

Insomma, un occasione di questo tipo non dovrete assolutamente perderla, visto che non sappiamo quando potremo riottenerli. Se non disponete dei biglietti per l’evento, non disperate, poiché avrete comunque la chance di riscattare ricompense mica da poco, come:

Alcuni Pokémon inizialmente scoperti nella regione di Johto appariranno in natura, nei raid e schiudendosi da Uova da 7 km. Inoltre, alcuni Pokémon inizialmente scoperti nella regione di Johto e che di solito sono esclusivi di alcune regioni appariranno nei raid in tutto il mondo.

Pokémon come Pichu, Cleffa, Igglybuff e Togepi si schiuderanno dalle Uova da 2 km ricevute facendo girare dischi Pokéstop.

Potrete completare la ricerca a tempo correlata alle sfide Allenatore.

Vi ricordiamo che l’evento di Pokémon GO inizierà Sabato 26 febbraio 2022, dalle 9:00 alle 21:00 (ora locale). Domenica 27 febbraio 2022, gli Allenatori potranno partecipare a un evento di persona in alcune località selezionate. Il gioco va sempre più verso il successo ogni giorno che passa, e per celebrare la fine dei giochi di Pokémon Oro e Pokémon Argento, gli Allenatori potranno continuare il loro viaggio incontrando Pokémon della regione di Kanto. Non perdetevelo!