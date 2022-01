Indie Game Award 2022: abbiamo i vincitori

Quest’anno è l’ottava edizione degli Indie Game Award 2022, un evento che si tiene quasi in concomitanza con i Game Awards per verificare chi si merita il titolo di “Grand Prix”, che equivale al Gioco dell’anno. Dopo un’attenta analisi, sul canale youtube di Taipei Game Show sono stati presentati i sette vincitori di ciascuna categoria, e visto che ci teniamo a farveli vedere, ve li elenchiamo qui di seguito:

Il premio come Migliore Narrativa spetta a a The Legend of Tianding, sviluppato da Creative Games e Computer Graphics Corporation.

Il premio come Migliore Compartimento Audio è stato vinto da A Musical Story, sviluppato da Glee-Chees Studio.

Il premio come Migliore Visuale Artistica l’ha vinto un gioco che ricorderete ai Game Awards: proprio così, si tratta di Kena Bridge of Spirits, sviluppato dai grandi ragazzi di Ember Lab.

Il premio come Miglior Design è stato vinto da Peglin, sviluppato dalla compagnia di Red Nexus Games.

Il premio come Miglior Innovazione è stato vinto da Dorfromantik, sviluppato da Toukana Interactive.

Il premio come Miglior Gioco per Mobile è stato vinto da Blind Drive, sviluppato dai ragazzi di Lo-Fi People.

E per finire, abbiamo il Grand Prix. Il videogioco che ha vinto il premio è….nientemeno che Kena Bridge of Spirits! Ember Lab ha letteralmente spaccato la concorrenza quest’anno, e avere un posto degno di nota ai Game Awards e vincere ben 2 premi agli Indie Game Award non è per niente una passeggiata. Congratulazioni, e con questo si chiudono gli Indie Game Award 2022.

Detto ciò, non vediamo l’ora che arrivino le premiazioni di quest’anno. Se avete dato un’occhiata alle prossime uscite, il 2022 porterà una vagonata di titoli emozionanti, come God of War Ragnarok, Elden Ring e il seguito di The Legend of Zelda Breath of the Wild. Sembra che la competizione sarà davvero agguerrita, e ci chiediamo chi potrebbe prevalere tra tutte le compagnie.