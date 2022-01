Horizon Forbidden West: mostrato il trailer con il cast

Un nuovo trailer della storia di Horizon Forbidden West di Guerrilla Games è uscito ieri, e ci offre maggiori dettagli sulla storia e sui personaggi. Aloy ritorna con Erend e Varl che l’accompagnano nel Forbidden West, una landa mai vista prima piena di pericoli inimmaginabili. Oggi, però, è stata una sorpresa dopo l’altra, siccome è stato rilasciato un altro nuovo trailer che ci introduce agli attori per ogni personaggio, vecchi e nuovi. Ashly Burch doppia ancora una volta Aloy, Lance Reddick riprende il ruolo di Sylens, John Macmillan interpreta Varl e John Hopkins dà la voce a Erend. Il capo della tribù Tenakth, Hekarro, è interpretato da Noshir Dalal mentre Carrie-Ann Moss interpreta Tilda, uno strano nuovo personaggio con legami con il passato. Stranamente, Angela Bassett – che interpreta la leader ribelle Regella – non è presente nel trailer, ma sappiamo che verrà mostrata prima o dopo durante il gioco. Uno dei nomi più importanti e noti è ovviamente quello di Carrie-Anne Moss, nota soprattutto per la propria parte in Matrix nei panni di Trinity. Carrie-Anne Moss non viene però presentata in questo video, probabilmente anche perché il suo personaggio è ancora misterioso e il team di sviluppo non ha voluto anticipare troppi dettagli su di essa. Vi ricordiamo che Horizon Forbidden West uscirà su PlayStation 4 e 5 il 18 febbraio come esclusiva di Sony. Anche se recentemente God of War è uscito su PC, dovremo aspettare qualche annetto prima di avere una conferma del porting su PC per questo nuovo titolo di Guerrilla Games.