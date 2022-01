Apex Legends: la conclusione della Open Fiber Cup

Si è conclusa la nuova edizione della Open Fiber Cup, per la prima volta disputata attraverso Apex Legends, il Battle Royale di EA che nelle nuove stagioni è stato riscoperto da molti giocatori riscontrando un grande successo. Il rinnovo della collaborazione tra Open Fiber, azienda leader per le infrastrutture realizzate integralmente in fibra ottica ed ESL che in questa edizione si è affermata come un punto cardine per gli amanti dell’esport.

Sono 140 i team partecipanti che si sono dati battaglia da novembre 2021 fino alla finalissima di gennaio che è stata condotta da Bryan “BryanBox” Ronzani e che ha superato le 300.000 spettatori su Twitch. Vincitori di questa edizione sono i ZBW, la squadra composta da Balerion, Willemkh e Zerefttv è riuscita a prevalere sugli altri team conquistando il titolo di campione e il montepremi, che in totale ammontava a 4.000 Euro in Buoni Amazon.

La partnership tra Open Fiber e ProGaming si conferma con questo progetto solida ed innovativa, rispecchiando il DNA delle nostre aziende, che fanno della concretezza e dell’innovazione elementi fondamentali in una formula vincente e gradita alla nostro pubblico, sempre più attento e voglioso di mettersi in gioco attivamente.

Schenk Nicoletta di ESL Italia

Questa edizione ha visto molte novità, in primis nel titolo ospitante ma anche nella formula, che quest’anno ha introdotto anche la possibilità di giocare da altre piattaforme oltre al pc. La Open Fiber Cup ha visto un sempre maggiore coinvolgimento della community competitiva tramite EGA_TVs e alle voci esperte dei caster Thomas “Hal” Avallone ed Edoardo “Eddie” Cianciosi.

Sono 2 anni che sosteniamo attivamente il mondo del gaming e la risposta della community è sempre molto positiva. Nel 2022 daremo vita a diverse iniziative che punteranno ad ampliare la consapevolezza degli utenti sulla necessità di connettività FTTH, realizzata interamente in fibra ottica, per competere ai massimi livelli, con tempi di latenza infinitesimali e prestazioni da player professionisti Andrea Colucci di Open Fiber

Tutti gli aggiornamenti sulla Open Fiber Cup e le iniziative italiane targate ESL sono sui social e il canale Twitch di ESL Italia.