Call of Duty Warzone e Vanguard: svelato la data della Stagione 2

Secondo quanto annunciato recentemente da Activision, recentemente acquisita da Microsoft, ad oggi la compagnia ha implementato un gran numero di aggiornamenti per riuscire a soddisfare tutti quei giocatori che stanno riscontrando diversi problemi su Call of Duty Warzone e Vanguard. Per questo motivo, l’azienda ha deciso di pianificare l’inizio della Stagione 2 per Warzone Pacific e Vanguard il 14 febbraio.

Gli sviluppatori useranno questo tempo aggiuntivo per implementare aggiornamenti, tra cui ottimizzazione al gameplay, al bilanciamento di gioco (inclusi il bilanciamento di armi ed equipaggiamento), per migliorare la stabilità e correggere bug, e per assicurarsi un livello generale di rifinitura per migliorare l’esperienza di gioco in Vanguard, Warzone Pacific, Black Ops Cold War, e Modern Warfare.

Le implementazioni in arrivo risolveranno una serie di problemi sollevati dalla community, e altri miglioramenti generali. Correggere il gameplay, le meccaniche e il bilanciamento e un pensiero costante per Activision. Le correzioni verranno applicate alla due generazioni di console e PC, oltre al gameplay in generale per tutti e cinque i sistemi.

Il lancio è ora previsto per il 14 febbraio al posto del 2 febbraio. Ciò permetterà alla compagnia di continuare a bilanciare e ottimizzare l’esperienza di gioco.