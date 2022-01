Ghostrunner: rimandato il DLC Project_Hel a marzo

Il 2020 Ghostrunner, dello sviluppatore One More Level, è stato uno dei più grandi successi a sorpresa dell’anno, attirando immediatamente l’attenzione di molti fan con i suoi brutali ma soddisfacenti sistemi di uccisione con un solo colpo e un impressionante parkour e traversata.

Ghostrunner doveva ricevere una nuova espansione chiamata Project_Hel questo mese, anche se ora è stata ritardata al 3 marzo. L’annuncio arriva tramite un post su Twitter, che spiega perché il ritardo è stato necessario. Il post menziona che il team userà questo tempo aggiuntivo per fare “miglioramenti utili, garantendo la salute e la sicurezza del nostro team e dei partner globali”.

In casi come questo, alla fine è meglio ritardare i giochi finché non sono pronti, piuttosto che affrettarsi e consegnare un prodotto incompiuto. L’IP Ghostrunner è stata acquisita da 505 Games per un totale di 5 milioni di dollari, e un sequel è anche attualmente in sviluppo per PS5, Xbox Series X/S, e PC.

The global release of the Project_Hel DLC will be delayed to March 3rd. We appreciate your understanding and want all our fans to know that we will use this bonus time to make even more worthwhile improvements while ensuring the health & safety of our team and global partners. pic.twitter.com/NAf4Zvbo6K

— Ghostrunner (@GhostrunnerGame) January 19, 2022