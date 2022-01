Annunciata la data d’uscita di LEGO Star Wars The Skywalker Saga

Warner Bros. Games e TT Games hanno annunciato delle notizie piuttosto interessanti legate prettamente a LEGO Star Wars The Skywalker Saga. Secondo quanto rivelato da entrambe le compagnie, quest’ultime rivelano finalmente la data d’uscita dell’opera tanto attesa dai fan della serie. Ebbene, scendendo nei particolari, il titolo raggiungerà gli scaffali dei negozi a partire dalla giornata del 5 aprile 2022 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.

Ecco i dettagli sul gioco:

LEGO Star Wars The Skywalker Saga permette ai giocatori di sperimentare battaglie come mai prima d’ora in un gioco LEGO, in quanto i giocatori possono stringere diversi attacchi insieme per formare catene di combo e respingere gli attacchi in arrivo. Nuovi controlli e meccaniche del blaster permettono ai giocatori di mirare con precisione e di mettersi al riparo per pianificare la loro prossima mossa o di utilizzare le abilità di un Jedi brandendo una spada laser e usando il potere della Forza.

I giocatori possono attraversare lo spazio utilizzando la mappa della galassia sul loro oloproiettore per tracciare la loro rotta attraverso la saga, sbloccando progressivamente i pianeti da esplorare lungo la strada. Durante il viaggio nello spazio, i giocatori possono impegnarsi in eroici combattimenti contro le navi nemiche, pilotando veicoli leggendari come il Millennium Falcon, i caccia TIE imperiali, gli X-wing ribelli e molti altri. Una volta raggiunta la loro destinazione, i giocatori possono scegliere se continuare con la storia principale o esplorare e scoprire missioni ed enigmi emozionanti all’interno della galassia.

L’esplorazione premia i giocatori quando scoprono i mattoni Kyber che sbloccano nuove caratteristiche e abilità potenziate in una serie di classi di personaggi, tra cui Jedi, Eroe, Lato Oscuro, Cattivo, Scavenger, Scoundrel, Bounty Hunter, Droide Astromech e Droide di protocollo. Gioca nei panni di personaggi iconici come Leia, Yoda, Boba Fett, Darth Maul, Poe e oltre 300 altri personaggi sbloccabili da tutti e nove i film in modalità di gioco libero per creare nuove e divertenti avventure. Dalle idilliache colline erbose di Naboo alle dune del deserto di Jakku, la galassia di LEGO Star Wars è disponibile per scoprire e giocare.