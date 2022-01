Relicta: da oggi gratis su Epic Games

Quest’oggi ci sono novità da parte di Epic Games, il loro titolo gratuito di questa settimana è il puzzle game Relicta ! Il titolo prodotto da Mighty Polygon in collaborazione con Ravenscourt è ora disponibile a tempo limitato.

Il titolo è un puzzle game in prima persona basato sulla fisica in cui dovrete combinare in maniera creativa magnetismo e gravità per svelare i segreti della Base Chandra. Senza l’aiuto di nessuno, nelle profondità della Luna, la vostra mente scientifica è l’unica cosa che potrà mantenere vostra figlia in vita.

Vestirete i panni di un’eccellenza della fisica, la quale è stata dimenticata su una base lunare inquietante e derelitta. Fatevi strada tra enigmatici crateri terraformati manipolando la gravità e il magnetismo secondo la vostra volontà al fine di risolvere rompicapi fisici.

Vi lancerete a capofitto e provererete a ottenere uno stato di sicurezza o vi prenderete il vostro tempo per mettere insieme gli indizi così da svelare gli intrighi della politica orbitale del XXII secolo? Sepolto nell’oscurità eterna dei crateri lunari esiste un segreto che potrebbe rivendicare la vita di vostra figlia oppure cambiare il destino dell’umanità per sempre. Sei pronto ad affrontare le conseguenze finali della tua ricerca?

In bilico tra la ragione e l’amore il titolo vi metterà a dura prova!