Super Rare Originals: nuovo publisher di giochi indie, annunciati i primi 5

Super Rare Games, team noto per la produzione di versioni fisiche dei giochi Nintendo Switch, ha annunciato il suo brand Super Rare Originals con cui pubblicherà titoli indie per PC e console. I primi 5 giochi ad essere svelati sono:

Grapple Dog

POST VOID

The Gecko Gods

Lone Ruin

Completely Stretchy

Queste le descrizioni dei giochi e le piattaforme in cui arriveranno:

Grapple Dog

Grapple Dog è un platform 2D in pixel art del veterano della pixel art Joseph Gribbin. Usate il vostro fantastico rampino per superare sfide difficili nei panni di Pablo, il Grapple Dog! Navigate attraverso 6 mondi colorati con un equipaggio di avventurieri senza paura per fermare il signore robotico Nul dal distruggere il mondo!

Steam (altre piattaforme TBA)

POST VOID

POST VOID è uno sparatutto in prima persona in stile arcade con un solo obiettivo: essere veloci. Andate avanti e mantenete il vostro idolo pieno di liquido ottenendo uccisioni. Ogni run sarà un po’ diversa con livelli generati proceduralmente. Tenete la testa piena e raggiungete la fine; Uccidete ciò che potete per vederlo riparare; Ottete il punteggio più alto o riprovate.

In arrivo su console (piattaforme TBA)

The Gecko Gods

Esplorate un’isola misteriosa nei panni di una piccola lucertola. Completate antichi puzzle, arrampicatevi senza sforzo sulle scogliere e mangiate insetti mentre vi fate strada attraverso una civiltà isolana persa nel tempo. Arrampicatevi su qualsiasi cosa, risolvete antichi marchingegni e fateevi strada attraverso le rovine fatiscenti di una società crollata – tutto nei panni di una piccola lucertola in missione per salvare il suo amico.

Steam (altre piattaforme TBA)

Lone Ruin

Dal creatore di Hell is Other Demons arriva Lone Ruin, un twin-stick shooter roguelike basato su incantesimi con tanta rigiocabilità. Giocat nei panni di un esploratore che cerca un misterioso potere antico in una vecchia rovina, costruita in cima a una fonte di goop magico utilizzato dai vecchi maghi per alimentarsi e trasformarsi. Immergetevi sempre più in profondità, combattendo sulla vostra strada tra creature contorte, utilizzando le vostre abilità magiche per raggiungere infine il fondo della Rovina Solitaria.

Steam (altre piattaforme TBA)

Completely Stretchy

Completely Stretchy è una breve esperienza surreale e cartoonesca in prima persona. Esplorate le vibranti Grombi Isles usando le tue nuove abilità flosce come il braccio elastico, le dita appiccicose e altro ancora! Parlate con gli eccentrici abitanti e partecipate alle loro attività ludiche. Potreste anche mettere insieme la storia di The Grombi Isles.

Steam (altre piattaforme TBA)

Tra gli obiettivi di Super Rare, come scritto nel sito ufficiale:

Il nostro obiettivo non è solo quello di lavorare su videogiochi indie unici e divertenti di altissimo livello, ma di aiutare a sostenere veramente gli sviluppatori di tutte le scale con il nostro approccio indie-first dove sono loro il capo. Proponiamo solo giochi che amiamo veramente, personalmente e vogliamo giocare – e pensiamo che anche voi li amerete!

Per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer che mostra i primi cinque giochi di Super Rare Originals.