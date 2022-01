Final Fantasy IX Memoria Project: nuovo filmato del progetto fan-made

A novembre vi avevamo già parlato di Final Fantasy IX Memoria Project, progetto fan-made, non giocabile e fatto da appassionati, guidato da un team di sviluppatori e artisti professionisti che mira a reimmaginare il mondo di Final Fantasy IX con una grafica moderna. In quell’occasione era stata mostrata Alexandria di giorno e il nuovo filmato non fa vedere novità eclatanti, ma mostra la città di notte.

Il filmato è renderizzato interamente in tempo reale in Unreal Engine 5, e sono in programma diversi aggiornamenti per i prossimi mesi.

Il Memoria Project è iniziato con due persone nel gennaio 2020, ma lo sviluppo ha iniziato a prendere piede solo nel marzo 2021. A novembre, il team contava ben 28 persone.

A capo del progetto c’è Dan Eder, che è anche senior character artist 3D di MultiVersus di Warner Bros. Games.

Poiché il progetto non è effettivamente giocabile, l’obiettivo è quello di realizzare il sogno del team di un remake di Final Fantasy IX tripla A e di generazione attuale, e di motivare potenzialmente Square Enix a voler fare lo stesso.

Eder ha detto che il focus attuale è sull’esplorazione di Alexandria, ma il team ha in programma di affrontare in seguito le cinematiche e alcune sequenze di combattimento.

Qui sotto potete vedere il nuovo teaser trailer, mentre qui potete visitare il sito ufficiale del Final Fantasy IX Memoria Project.