Hot Wheels Unleashed: arriva la season su Spongebob

Oggi 20 gennaio inizia la nuova season in Hot Wheels Unleashed di Milestone: il tema? Spongebob e tutti i personaggi di Bikini Bottom. La stagione durerà fino al 29 marzo. Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione della season, tramite il sito ufficiale:

“Siete pronti per un’ondata di divertimento? Inizia la HOT WHEELS – SpongeBob Racing Season! Tuffatevi nell’Oceano Pacifico per nuove entusiasmanti corse che saranno tutt’altro che pacifiche.

Questo DLC ti permette di sbloccare tutti gli oggetti premium della stagione e di aggiungere subito alla tua collezione tutta l’energia di Sandy Cheeks! Dai la caccia anche agli altri esclusivi veicoli ispirati ai personaggi della serie, ottenibili vincendo le nuove sfide di questa stagione: l’avido Mr. Krabs, lo scontroso Squidward, il mitico SpongeBob e Patrick che per una volta si dimostrerà super agile e veloce!

E per il tuo profilo Unleashed e la tua Taverna, un look tutto (sotto)marino con 15 nuovi elementi sbloccabili! Un mare di nuovi contenuti ti aspetta!”

CONTENUTI GRATUITI:

1 veicolo: Plankton

Monete

Ingranaggi

Customization item

CONTENUTI PREMIUM:

5 veicoli: Sandy Cheeks, Mr. Krabs, Patrick, Squidward, SpongeBob SquarePants.

12 elementi per la Taverna: 3 muri, 2 pavimenti, 2 porte, 2 decorazioni, 2 poster, 1 set di 4 poster

3 elementi per il Profilo Unleashed: 1 icona, 1 tag, 1 sfondo

Qui sotto potete vedere il trailer, dove si vedono le varie ricompense che si possono ottenere in questa nuova season di Hot Wheels Unleashed, ricordandovi che precedentemente era arrivata l’espansione su Batman.