Life is Strange Remastered Collection : ritardato il rilascio

Il titolo remastered è stato annunciato durante lo Square Enix Presents è una versione al cui interno sono contenuti i primi due capitoli della saga:

Nel primo capitolo del titolo vestiremo i panni di Max Caulfield, una studentessa di fotografia che scopre di poter riavvolgere il tempo, e sfrutterà tale potere per poter salvare la sua migliore amica Chloe Price da una violenta lite.



Le due iniziano ben presto a indagare sulla scomparsa della studentessa Rachel Amber, scoprendo un lato oscuro di Arcadia Bay. Nel frattempo, Max deve imparare che a volte alterare il passato può sconvolgere il futuro.

Il secondo capitolo del titolo invece è una nuova avventura stand-alone in tre parti ambientata tre anni prima delle vicende del primo titolo della serie. Nel titolo ci vestirete panni di una Chloe Price sedicenne nel momento in cui diventa amica di Rachel Amber, una ragazza bellissima, estremamente popolare e destinata al successo.



Quando Rachel scopre un segreto sulla sua famiglia che minaccia di distruggere il suo mondo, è la sua nuova amicizia con Chloe che le dà la forza di andare avanti.

Insieme, le ragazze dovranno affrontare i loro demoni e trovare un modo per vincerli.

An update from the Life is Strange team pic.twitter.com/gLx8uK0e4v — Life is Strange (@LifeIsStrange) January 20, 2022

Il rilascio del titolo comunque resta al primo febbraio 2022 su PC (Steam), PlayStation 4, Xbox One, e Google Stadia. La versione per Nintendo Switch è rimandata a data da destinarsi !