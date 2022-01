For Honor: trailer sul Pirata, anno 6 dal 27 marzo

Durante la live stream di oggi 20 gennaio, Ubisoft ha pubblicato un trailer di For Honor, svelando il nuovo eroe in arrivo nel titolo: si tratta della Pirata, che sarà disponibile dal 27 gennaio.

Questo il testo che accompagna il filmato:

Preparati per un viaggio selvaggio con il nuovo Eroe, la Pirata!

Intrpida e appassionata, Capitana della propria nave, La Pirata sta per giungere quest’anno a Heathmoor con la sua ciurma per depredare tesori e relitti.

Unisciti alla battaglia con la spada e una nuova arma che solo lei sa dominare: la pistola.

Oltretutto, è stato annunciato che il sesto anno, Lost Horizons, inizierà il 17 marzo, questo il comunicato ufficiale:

Mentre ci dirigiamo verso il capitolo finale dell’Anno 5 di For Honor: Year of Covenants, sappiamo che molti di voi stanno aspettando di sapere di più su ciò che verrà. Oggi, siamo davvero felici di annunciare che For Honor tornerà con un altro anno di nuovi contenuti con Year 6: Lost Horizons, a partire dal 17 marzo. Per più di 5 anni, abbiamo avuto l’opportunità di provare nuove cose, migliorare ed evolvere con voi, la nostra comunità, pur rimanendo fedeli all’identità di For Honor. Mentre concludiamo il quinto anno, siamo davvero entusiasti di sperimentare con voi ciò che abbiamo in serbo per il prossimo anno.

Qui sotto potete vedere il video della pirata in arrivo su For Honor.