Ghostwire Tokyo: il PS Store svela la data?

Ghostwire Tokyo non ha ancora un giorno d’uscita ufficiale, al momento si sa solo che arriverà a primavera 2022. Sul PlayStation Store è però apparsa (e ora non più disponibile), la pagina del gioco Bethesda/Tango Gameworks con tanto di giorno d’uscita: il 24 marzo.

Questa non è una notizia ufficiale e va dunque presa con le pinze, ma ricordiamo che il gioco è stato recentemente valutato in Corea del Sud. Vedremo in futuro se verrà confermata o smentita questa data, ricordandovi che il gioco uscirà su PlayStation 5 e PC. Qui sotto potete vedere due screen tratti dal PlayStation Store di Ghostwire Tokyo con la data.

Queste le caratteristiche del gioco tratte proprio dalla pagina dello Store: