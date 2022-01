Blazblue Central Fiction: nuovi update aggiunti

In Blazblue Central Fiction, picchiaduro di Arc System Work (precedente capitolo di Blazblue Alternative: Dark War), è ora disponibile un update che aggiunge una nuova funzionalità per i giocatori e risolve alcuni problemi all’interno del gioco.

Un aggiornamento precedentemente inserito nel titolo, ovvero l’aggiunta del netcode del rollback, è stata una delle notizie più sorprendenti ed accolti dai fan di Blazblue Central Fiction. Da quel momento il gioco è stato sottoposto ad un beta test pubblico e le funzionalità sono state aggiunte in modo regolare.

Allo stesso modo arriva un nuovo aggiornamento che inserisce alcune funzionalità utili al gioco. Una di queste funzionalità riguarda la possibilità per i giocatori di riassociare le partite durante una sessione online, in modo che possano avere e dare una rivincita ai giocatori incontrati in precedenza. In questo modo gli utenti possono smettere di assistere alle partite in corso a metà, e tornare quindi alla lobby dei giocatori. Adesso gli avversari online verranno aggiunti all’elenco della cronologia o elenco giochi recenti su Steam.

L’aggiornamento sistema anche molti bug relativi alla rete. Ecco alcune note:

Rivincita implementata per la partita del giocatore.

I giocatori possono lasciare la battaglia come spettatori mentre assistono ad una partita a metà e tornare nella lobby Player Match.

Regolate le icone ping/connessione per riflettere al meglio la qualità della connessione stessa.

Oltre a queste aggiunte e sistemazioni, sono stati corretti alcuni bug. Il gioco ora annulla correttamente l’invio dei dati D-Code errati al server quando non è in grado di recuperarne, e ciò che comportava il ripristino dei risultati D-Code. Risolto anche un problema per cui i messaggi di errore Desnyc appaiono quando uno spettatore impiega troppo tempo per caricare una partita. Risolto un bug per cui il gioco mostrava gli utenti con cui si giocava in precedenza come “sconosciuti” se quei giocatori non sono registrati nella lista amici del giocatore.

Per leggere le modifiche in modo più dettagliato, controllate le note sulla patch complete su Steam per l’aggiornamento di Blazblue Central Fiction per maggiori informazioni.