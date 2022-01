Phil Spencer: Xbox onorerà gli accordi con Activision e Sony

Il boss di Xbox Phil Spencer ha fornito una dichiarazione per fornire delle spiegazioni sull’acquisizione di Activision Blizzard. In un recente post di Twitter, il capo di Xbox ha rivelato di aver parlato al telefono con i leader di Sony questa settimana, e ha confermato loro l’intenzione di Microsoft di onorare tutti gli accordi esistenti una volta acquisita Activision Blizzard, e di mantenere Call of Duty su PlayStation.

Dal recente annuncio da parte di Microsoft, sono state poste frequentemente domande su come verrà gestita l’esclusiva per le versioni di quest’ultimo una volta finalizzato l’accordo. Molti si sono chiesti se i futuri giochi come Call of Duty usciranno esclusivamente per Xbox e PC, come tutti gli altri franchise Xbox first party. Di seguito la dichiarazione di Phil Spencer:

Sony è una parte importante del nostro settore e apprezziamo il nostro rapporto.



È interessante notare che Sony ha anche affermato di recente che la società prevede che Microsoft rispetterà gli accordi contrattuali e continuerà a garantire che i giochi Activision siano multipiattaforma. La dichiarazione del capo di Xbox non riguarda tutte le IP. Ad esempio, lo sparatutto battle royale free-to-play Call of Duty: Warzone non verrà ovviamente tolto da PS5 e PS4, che è ciò a cui Spencer potrebbe riferirsi quando parla del desiderio di Microsoft di mantenere Call of Duty e PlayStation. Ma ciò dà ancora a Microsoft la possibilità di rilasciare qualsiasi nuova voce Call of Duty premium a pagamento esclusiva per Xbox e PlayStation.

Di recente, Spencer ha anche affermato che Microsoft non intende allontanare le community da PlayStation” dopo l’acquisizione, anche se i rapporti hanno affermato che una volta finalizzato l’accordo, alcuni giochi Activision Blizzard saranno effettivamente esclusivi di Xbox.

Ad ogni modo, l’acquisizione non dovrebbe concludersi prima del 2023, fino ad allora sarà fatta chiarezza sulla questione. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.