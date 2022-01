40 Winks per Nintendo 64, 20 anni nel limbo degli unreleased

40 Winks per Nintendo 64 è una delle tante conversioni eccellenti che non hanno mai visto la luce. Quelli che in gergo vengono chiamati unreleased port. Nuove licenze di giochi del passato mai realizzati sono state da diverso tempo acquisite dalla software house specializzata Piko Interactive, una società che si è guadagnata lo status di cult softco, poiché il suo core business principale è quello di recuperare vecchi titoli del passato che, per un motivo o per l’altro, non sono mai riusciti ad arrivare sul mercato. Non solo titoli unreleased per qualunque macchina, quindi, ma anche port per formati diversi da quello inizialmente previsto per il lancio ufficiale di un titolo. Spesso l’insuccesso di un sistema da gioco rispetto ad un altro, ad esempio, era il motivo principale della mancata conversione.

Uno dei più celebri recuperi realizzati da Piko Interactive è ad esempio 40 Winks per Nintendo 64, un interessante platform tridimensionale che, nonostante fosse stato previsto per altri formati, alla fine è stato pubblicato in esclusiva solo per la prima PlayStation, a causa dell’enorme successo commerciale della macchina sul mercato. Il port per Nintendo 64 non ha quindi mai visto la luce, nonostante lo sviluppatore originale, Eurocom, che lo stava realizzando per GT Interactive, avesse già iniziato i lavori di conversione, nel lontano 1999. Passati quasi venti anni, nel 2018, Piko Interactive ha lanciato una colossale raccolta fondi per poter terminare il lavoro, che trovate in questa pagina. In realtà quello che si credeva essere un port appena iniziato si è rivelato invece un lavoro quasi completo, come ha dimostrato la prova di un file sorgente, recuperato e diffuso sul web da un semplice appassionato del settore, noto come Gorgyrip, e che quindi sarebbe stato ingiustamente perduto. Per dare la possibilità a tutti di poter giocare il divertente titolo, però, Piko Interactive non si è limitata a riesumare la versione Nintendo 64 perduta, ma ha anche rilasciato una interessante e trasversale versione Windows tramite il portale Steam. Trovate qui ill LINK. L’universo degli unreleased è davvero vasto, e grazie a lavori di recupero e salvataggio del vecchio software possiamo oggi giocare a conversioni perdute o interi titoli mai realizzati. 40 Winks per Nintendo 64 è quindi solo uno dei tanti titoli salvati dall’oblio.