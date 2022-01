Grid Legends: ecco il trailer Uomo Macchina

Codemasters ed Electronic Arts Inc hanno pubblicato il trailer di Grid Legends, intitolato Uomo Macchina, con il pluripremiato attore Ncuti Gatwa. Nei panni del pilota di punta di Voltz Racing, Valentin Manzi, Ncuti esplora la connessione tra pilota e macchina e la dedizione necessaria per diventare un campione delle corse. I giocatori impareranno cosa serve per domare una bestia da 1332bhp e competere nella Grid World Series contro Seneca, Voltz e Ravenwest. Nota per lo stile e l’eleganza, Ncuti condivide i riflettori con la Tushek TS 900, completa della sua esclusiva livrea di gioco. Di recente sono stati svelati i requisiti per PC.

Grid Legends è un gioco di corse tutto azione con opzioni di gioco consolidate e nuove. Con il Race Creator, i giocatori possono ospitare incontri da sogno tra più classi e personalizzarli cambiando le condizioni atmosferiche, l’ora del giorno o aggiungendo rampe e uscite d’emergenza. Nuovo è anche Driven to Glory, una grintosa storia di motor sport che combina la tecnologia di produzione virtuale e il gameplay mentre i giocatori competono per la GRID World Series. L’opzione multiplayer hop-in con funzionalità cross-platform permette agli amici di connettersi facilmente attraverso tutte le piattaforme e li fa partecipare alle gare senza lobby di giocatori e richieste di amicizia. Per le ultime notizie su GRID, vai al sito ufficiale qui.

I giocatori che effettuano il pre-ordine ricevono il Grid Legends Seneca & Ravenwest Double Pack. Disponibile il giorno del lancio, questo contenuto sblocca quattro auto aggiuntive per gli eventi della carriera: Aston Martin Vantage GT4, Porsche 962C, Ginetta G55 GT4 e Koenigsegg Jesko. Il pacchetto include anche esclusivi eventi della Carriera incentrati su Ravenwest e le icone, le livree e i banner dei team Seneca e Ravenwest.

GRID Legends sarà disponibile dal 25 febbraio su Xbox Series X|S e PlayStation5, PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Origin e Steam.