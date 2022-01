Destiny 2 La Regina dei Sussurri: data raid e modifiche

Destiny 2 La Regina dei Sussurri ha una data molto vicina e sono state rivelate ulteriori informazioni sull’Armaiolo e modifiche ai potenziamenti.

Banshee-44 sta facendo in modo di ottenere un nuovo sistema di reputazione con i materiali per Armaioli, e le telemetrie delle armi in fase di eliminazione insieme alle componenti mod.

Nel suo ultimo blog, “Questa settimana a Bungie”, la casa dello sparatutto fantascientifico ha confermato la data di uscirà del titolo. Arriverà il 5 marzo quando qui in Italia saranno le 19:00 (5 marzo 10:00 PST). Ciò vuol dire che i giocatori avranno 12 giorni di tempo per prepararsi al meglio. I dettagli sulla modalità Contest e le ricompense che si otterranno, saranno rivelati nei giorni a venire.

Invece, per quanto riguarda i limiti di potenza, il limite minimo sarà di 1350 Potenza per quando l’espansione arriverà, e sarà disponibile agli utenti ed applicabile a tutti i nuovi personaggi. Questa particolarità andrà a vantaggio anche per coloro che si sono allontanati dal titolo e che vorrebbero tornarci dopo una pausa, affrontando immediatamente la nuova campagna. Il limite medio di potenza sarà di 1500 Potenza ed il limite medio alto sarà di 1550 di Potenza, ma da questo punto in poi i drop di Potenziamento non forniranno più potenziamenti, quindi sarà necessario ottenere equipaggiamento di end game per raggiungere il limite massimo di 1560 Potenza.

Armi ed armature rare continueranno ad essere ottenibili dai nemici e dai forzieri durante il gioco, ma quelli oltre il limite medio avranno una maggior possibilità di ottenere frammenti leggendari quando si completano le missioni ed altre attività di gioco.

Banshe-44 riceverà anche un sistema nuovo di reputazione che sarà possibile aumentare smantellando armi ed armature leggendarie ed esotiche, insieme al completamento delle taglie giornaliere dell’Armaiolo. I materiali dell’Armaiolo e le telemetrie delle armi verranno rimossi insieme alle componenti mod, e ciò significa, che le mod richiederanno 10.000 Glimmer ciascuna per l’acquisto e Bungie sta aumentando il numero di opzioni disponibili da due a quattro, sia per Ada-1 che per Banshee-44.

Destiny 2 La Regina dei Sussurri uscirà il 22 febbraio per Xbox Seires X/S, Xbox One, PS4, PS5, PC e Google Stadia.