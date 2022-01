The Legend of Zelda Majora’s Mask arriva su Switch online a febbraio

Il servizio Nintendo Switch Online Expansion Pack ha annunciato il prossimo N64 in uscita per il mese di febbraio: The Legend of Zelda: Majora’s Mask originariamente pubblicato nel 2000. Questo gioco contiene temi molto più oscuri rispetto alle precedenti voci di Zelda e vede Link dover salvare la terra di Termina in soli tre giorni prima che la Luna si schianti.

Questo titolo seguirà l’uscita di Banjo-Kazooie, che è ora disponibile sul servizio Switch Online Expansion Pack. Per giocare a questi giochi, dovrai abbonarti al servizio online di Nintendo e pagare un costo aggiuntivo per accedere alle librerie N64 e Sega Mega Drive. Di seguito una panoramica tramite il sito ufficiale Nintendo:

Unitevi a Link per salvare la terra di Termina da un destino tremendo: nel giro di tre giorni, la luna precipiterà, distruggendo tutto e tutti sulla sua traiettoria. Usando la magica ocarina del tempo, Link deve viaggiare nel tempo e continuare a rivivere gli stessi tre giorni per evitare la tragedia e salvare il mondo. Esplorate ogni angolo di Termina, addentrandoti in pericolosi dungeon, superando montagne insidiose e paludi avvelenate, percorrendo un deserto soprannaturale e un oceano immenso, per fermare Skull Kid.

Dovrete collezionare diverse maschere: alcune sono solo decorative, altre vi conferiscono abilità speciali. Se non sapete cosa fare puoi entrare in una Pietra Sheikah per avere un suggerimento. Se l’azione si fa troppo intensa, prendetevi una pausa di pesca e scopri cosa potete trovare. Usate al meglio ogni minuto e ogni abilità a disposizione per aiutare gli abitanti di Termina, recuperare la maschera di Majora e trovare i poteri necessari per fermare Skull Kid. Riuscirete a salvare il mondo in appena tre giorni?

The Legend of Zelda: Majora’s Mask sarà disponibile a febbraio per tutti gli abbonati a Nintendo Switch Online. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.